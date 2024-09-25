الإمارات: تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأحمر لحالة الضباب في بعض المناطق، ويستمر من الساعة 6.15 صباحا حتى الساعة 9 صباحا. ويحذر التنبيه من انخفاض الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان. وفي وقت سابق، تم إصدار تنبيه باللون الأصفر أيضا، من الساعة 4.30 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.
مع ظهور الضباب في أجزاء من أبوظبي، تم تخفيض حدود السرعة في وقت سابق على بعض الطرق بما في ذلك بعض مناطق طريق الطف (دوار سويحان - العجبان)، وطريق سويحان (دوار سويحان - جسر الكوبري)، وعادت حدود السرعة إلى وضعها الطبيعي منذ ذلك الحين. وحثت شرطة أبوظبي السائقين على توخي الحذر.
بعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، تنخفض درجات الحرارة تدريجياً، حيث تبدأ في الانخفاض إلى ما دون 25 درجة مئوية ليلاً وما دون 40 درجة مئوية نهاراً. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 30 و39 درجة مئوية في أبوظبي، وبين 31 و38 درجة مئوية في دبي.
وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.