الإمارات: تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأحمر لحالة الضباب في بعض المناطق، ويستمر من الساعة 6.15 صباحا حتى الساعة 9 صباحا. ويحذر التنبيه من انخفاض الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان. وفي وقت سابق، تم إصدار تنبيه باللون الأصفر أيضا، من الساعة 4.30 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.