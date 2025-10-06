الإمارات تُطمئن.. عاصفة "شاكتي" في طريقها للانحسار دون تأثير

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن العاصفة الاستوائية "شاكتي" (Shakti)، التي اجتاحت غرب بحر العرب، ليس لها أي تأثير على البلاد.

وأكد المركز الوطني للأرصاد (NCM) أن المنخفض الاستوائي الحالي في بحر العرب، والذي يقع عند خط عرض 19.6 شمالاً وخط طول 60.5 شرقاً، لا يشكل أي تأثير على الدولة.1

تفاصيل العاصفة و"التحذير الأحمر" السابق

يُطلق على العاصفة اسم "شاكتي"، وهي كلمة سريلانكية تعني "القوة" أو "الطاقة". وتُصنف حالياً كعاصفة استوائية تتركز في غرب بحر العرب، وتصاحبها رياح تتراوح سرعتها بين 60 و 70 كيلومتراً في الساعة.

وكانت الأرصاد الجوية قد طمأنت السكان في وقت سابق بأن العاصفة لن يكون لها أي تأثير على البلاد، وذلك بعد إصدارها في البداية "إنذاراً أحمر" بخصوص الطقس. وذكر المركز أنه يراقب الوضع باستمرار وحث الجمهور على متابعة التحديثات الرسمية وتجنب الشائعات.

توقعات الانحدار والوضع في عُمان

من المتوقع أن تضعف قوة العاصفة الاستوائية خلال الـ 24 ساعة القادمة، لتتحول تدريجياً إلى منخفض استوائي ومن ثم إلى نظام ضغط جوي منخفض، مع استمرار تحركها نحو الجنوب الشرقي بسرعات تتراوح بين 25 و 55 كيلومتراً في الساعة.

في غضون ذلك، كانت السلطات العُمانية قد أكدت يوم السبت 4 أكتوبر أن عاصفة استوائية تضرب شمال شرق بحر العرب قد تتطور لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى (Category 1). ويُعد إعصار الفئة الأولى هو أدنى مستوى على مقياس "سافير سيمبسون"، وتحمل رياحه سرعات تتراوح من 119 إلى 153 كيلومتراً في الساعة، وتُقدر أضراره بأنها تتراوح بين طفيفة إلى معتدلة.

ودعت السلطات في جميع أنحاء سلطنة عُمان الجمهور إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية وعدم السباحة أو القيام بأنشطة في المسطحات المائية.