الإمارات تسجل أدنى درجات حرارة وتترقب ارتفاعاً ملحوظاً
شهدت مناطق عدة في دولة الإمارات ، خلال نهاية الأسبوع، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بدرجات حرارة تقترب من الصفر .
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، أوضح أحد خبراء الطقس سبب انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين يومي السبت والأحد، حتى مع تفاوت مستويات هطول الأمطار في البلاد.
وأوضح الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ في المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في فصل الشتاء في الإمارات تميل إلى التقلب بسبب تغير أنظمة الضغط الجوي، ما يجعل الطقس غير مستقر، وهو أمر طبيعي خلال أشهر الشتاء، حيث تكون مثل هذه التغيرات شائعة.
وبعد أيام قليلة من تسجيل الإمارات العربية المتحدة لأبرد يوم حتى الآن، حيث لاحظ السكان الصقيع وبلورات الجليد، فمن المتوقع أن يكون الطقس أكثر دفئًا لبضعة أيام على الأقل هذا الأسبوع. وقال الدكتور حبيب: "مع تزايد الضغط الجوي فوق المنطقة واستمراره حتى حوالي 7 يناير، سنشهد ظروفًا جوية مستقرة".
وبحسب الدكتور حبيب، فإن البلاد ستشهد اعتباراً من اليوم الاثنين تأثيرات رياح شرقية وجنوبية شرقية، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بنحو أربع درجات.
وأوضح أن "درجات الحرارة القصوى في المناطق الداخلية، على سبيل المثال، كانت في نهاية الأسبوع الماضي نحو 24-25 درجة مئوية، لكن في يومي 6 و7 يناير/كانون الثاني سترتفع درجات الحرارة خلال النهار إلى 28-29 درجة مئوية، وسيعتمد التغير الدقيق في درجات الحرارة على الكتلة الهوائية المؤثرة على المنطقة".
يأتي هذا التحول بعد فترة من الطقس البارد الناجم عن نظام الضغط المنخفض الممتد. وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بلورات ثلجية تطفو أسفل مجرى مائي في الجبل، وسيارة متوقفة مغطاة بما يبدو أنه حبيبات ثلجية، وبلورات صقيع متناثرة على الأرض.
وأشار الدكتور حبيب إلى أن "كتلة هوائية باردة تسببت في تشكل غطاء سحابي فوق الأجزاء الشمالية والشرقية من الإمارات، ثم انتقلت تدريجياً نحو المناطق الساحلية، بما في ذلك دبي وأبوظبي، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة. وبلغت أقصى كمية هطول أمطار مسجلة في إكسبو دبي بحلول الساعة 12 ظهراً يوم الجمعة 14 ملم. ورغم أن هذه كمية كبيرة من الأمطار، إلا أنها تعتبر طبيعية خلال هذا الوقت من العام".
وتعمق نمط الطقس الذي بدأ يوم الأربعاء، يوم الجمعة، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة على نطاق واسع "في مناطق واسعة". وأوضح الدكتور حبيب أن الرطوبة من بحر العرب ساهمت في تبريد كبير في الغلاف الجوي العلوي، مما أثر بشكل أكبر على طقس المنطقة.
وتتأثر تقلبات درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى حد كبير بأنماط الطقس السائدة. "على سبيل المثال، غالبًا ما تؤثر كتلة الهواء البارد التي تتحرك من أوروبا نحو منطقتنا بشكل كبير على درجات الحرارة، وخاصة في مناطق الخليج الشمالية، مما يؤدي إلى ظروف أكثر برودة."