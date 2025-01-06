الإمارات تسجل أدنى درجات حرارة وتترقب ارتفاعاً ملحوظاً

وأشار الدكتور حبيب إلى أن "كتلة هوائية باردة تسببت في تشكل غطاء سحابي فوق الأجزاء الشمالية والشرقية من الإمارات، ثم انتقلت تدريجياً نحو المناطق الساحلية، بما في ذلك دبي وأبوظبي، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة. وبلغت أقصى كمية هطول أمطار مسجلة في إكسبو دبي بحلول الساعة 12 ظهراً يوم الجمعة 14 ملم. ورغم أن هذه كمية كبيرة من الأمطار، إلا أنها تعتبر طبيعية خلال هذا الوقت من العام".