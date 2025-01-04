الإمارات تستقبل 2025 بزخات شهب الرباعيات وعرض كوكبي مذهل

وعلى عكس الزخات الأخرى، فإن زخات الرباعيات لها مدة ذروة نشاط أقصر نسبيًا، مما يعني أنه سيتعين عليك أن تكون سريعًا إذا كنت تريد التقاطها. ويمكن للسكان رؤية ما يصل إلى 120 شهابًا مبهرًا في الساعة خلال ذروتها بين الساعة 2 صباحًا و4 صباحًا يوم 4 يناير، وفقًا لخديجة الحريري، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك (DAG).