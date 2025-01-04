الإمارات تستقبل 2025 بزخات شهب الرباعيات وعرض كوكبي مذهل
في الشهر الأول من عام 2025، يمكن لسكان دولة الإمارات أن يتوقعوا حدثين سماويين مذهلين - زخات النيازك الرباعية واستعراض الكواكب.
ستضيء أول زخة شهب هذا العام، زخات الرباعيات - والتي ستكون أيضًا الزخة الكبرى الوحيدة حتى أغسطس 2025 - السماء الليلية بخطوط ضوئية ساطعة، مما يجعلها وجهة لا بد من رؤيتها لمراقبي النجوم.
إلى جانب زخات النيازك، سيقام هذا العام أيضًا عرض عسكري. ورغم أنه لن يتضمن طبولًا أو أفرادًا يسيرون في مسيرات، فإنه سيتضمن أجسامًا كونية ـ وهو عرض كوكبي.
زخات شهب الرباعيات
وللترحيب بالعام الجديد، أطلقت الإمارات الألعاب النارية وعروض الطائرات بدون طيار في مواقع مختلفة. ولكن يبدو أن الكون يرحب أيضًا بالعام الجديد بعرضه الضوئي الطبيعي الخاص. فبعد أربعة أيام فقط من حلول عام 2025، ستتحول السماء إلى لوحة من الضوء مع إعلان زخات شهب الرباعيات عن وصولها.
وعلى عكس الزخات الأخرى، فإن زخات الرباعيات لها مدة ذروة نشاط أقصر نسبيًا، مما يعني أنه سيتعين عليك أن تكون سريعًا إذا كنت تريد التقاطها. ويمكن للسكان رؤية ما يصل إلى 120 شهابًا مبهرًا في الساعة خلال ذروتها بين الساعة 2 صباحًا و4 صباحًا يوم 4 يناير، وفقًا لخديجة الحريري، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك (DAG).
كما هو الحال مع معظم الظواهر الفلكية، فإن البيئة المثالية للمشاهدة هي السماء الصافية المظلمة بعيدًا عن أضواء المدينة. ومن الأفضل رؤية الخسوف بالقرب من كوكبة العواء.
كيفية العثور على Bootes؟
- ابحث عن الدب الأكبر في السماء الشمالية.
- اتبع منحنى مقبضه إلى النجم الذهبي الساطع Arcturus في Boötes.
- ابحث عن نمط على شكل طائرة ورقية حول Arcturus.
من الأفضل رؤية العواء قبل الفجر في شهر يناير.
للعثور على الدب الأكبر والقوس بالإضافة إلى رؤية أكثر تفصيلاً للسماء، راجع تطبيقات علم الفلك للحصول على إرشادات أسهل.
بمجرد تحديد موقع الكوكبة، قم بمسح أكبر قدر ممكن من السماء لتحديد مكان المطر. ستستغرق عيناك حوالي 20 إلى 30 دقيقة للتكيف مع الظلام، وفقًا لـ DAG.
تعتبر زخات الرباعيات واحدة من أقوى الأمطار في العام، وهي معروفة بشهبها الملونة والمشرقة للغاية في بعض الأحيان، والتي تُعرف باسم الكرات النارية.
وهو أيضًا آخر زخة نيزكية كبيرة حتى زخة البرشاويات في أغسطس و زخة التوأميات في ديسمبر، على الرغم من حدوث زخات أصغر حجمًا على مدار العام.
ما هو سبب سقوط الأمطار النيزكية؟
تحدث ظاهرة الرباعيات عندما تحترق جزيئات صغيرة من الكويكب 2003 EH1، والذي يُعتقد أنه مذنب خامد، في الغلاف الجوي للأرض، مما ينتج خطوطًا ساطعة من الضوء عبر السماء، وفقًا لـ DAG.
وأضافت المجموعة أنه عندما تصطدم هذه الجسيمات بالغلاف الجوي للأرض بسرعات تزيد عن 40 كيلومترا في الثانية فإنها تتبخر مما يخلق خطوط الضوء المذهلة التي نلاحظها.
كيفية مراقبة زخات الشهب؟
لا يلزم وجود معدات خاصة، فالنيازك مرئية بالعين المجردة. ومع ذلك، ستكون التلسكوبات متاحة في حدثنا لمشاهدة الأجرام السماوية الأخرى. وإليك كيفية القيام بذلك:
- اختر مكانًا مظلمًا بعيدًا عن أضواء المدينة، مثل الصحاري أو الجبال أو الشواطئ.
- امنح عينيك 20 إلى 30 دقيقة للتكيف مع الظلام.
- استلقِ، واسترخِ، وقم بمسح أكبر قدر ممكن من السماء لزيادة فرصك في رصد النيازك.
وستستضيف الجمعية فعالية في صحراء القدرة لرصد زخات الشهب، من الساعة 11 مساء يوم 3 يناير حتى الساعة 3 صباحا يوم 4 يناير، وسيتم توفير التلسكوبات.
موكب الكوكب
ومن وجهة نظرنا على الأرض، ستظهر عدة كواكب قريبة من بعضها البعض في السماء الليلية، بحسب ما قالته خديجة الحريري.
وأضافت أن "هذا المحاذاة لا تعني أن الكواكب قريبة من بعضها البعض فعليا في الفضاء، لكنها تصطف على طول المستوى الكسوف من وجهة نظرنا".
ورغم أن العرض سيقام في الفترة ما بين 10 يناير/كانون الثاني وأواخر فبراير/شباط، فإن المراقبين في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم الاستمتاع بأفضل رؤية لهذه الظاهرة من 21 يناير/كانون الثاني إلى أوائل فبراير/شباط.
ويستطيع مراقبو السماء رؤية 4 كواكب بالعين المجردة، والاثنين المتبقيين باستخدام تلسكوبات عالية الطاقة.
هل أنت من هؤلاء الذين يمددون أعناقهم إلى الأعلى لمحاولة رصد الأجرام السماوية؟ أفضل وقت لمشاهدة العرض هو بعد غروب الشمس بقليل، حوالي الساعة 6.30 مساءً، بالنسبة للكواكب القريبة من الأفق مثل الزهرة وزحل، وبعد الساعة 8.30 مساءً بالنسبة للمريخ والمشتري اللذين يظلان مرئيين حتى وقت متأخر من الليل.
وقالت خديجة إن السماء الصافية والأفق الواضح في مكان مظلم ستكون منطقة مثالية للمشاهدة. وبينما ستبدو الكواكب وكأنها نقاط ساطعة للغاية بالعين المجردة، فإذا تمكنت من الحصول على بعض التلسكوبات، فيمكنك ملاحظة تفاصيل مثل حلقات زحل وخطوط وأقمار المشتري. وفيما يلي الأوقات المحددة للبحث عن الكواكب التي يمكنك رصدها بسهولة:
- كوكب الزهرة ساطع وسيكون مرئيًا بعد غروب الشمس بقليل ولكنه سيغرب مبكرًا، حوالي الساعة 11:30 مساءً إلى منتصف الليل.
- سيكون كوكب المريخ مرئيًا بشكل واضح طوال الليل، وخاصة حول معارضته في 16 يناير 2025.
- يمكن رؤية كوكب المشتري في سماء المساء، وسيظل مرئيًا حتى وقت متأخر من الليل، ويغرب في الصباح الباكر.
- يمكن رؤية زحل بعد غروب الشمس ولكنه يغرب مبكرًا، حوالي منتصف الليل.
لا يمكن رؤية أورانوس ونبتون بالعين المجردة لأنهما خافتان، ويتطلبان تلسكوبات عالية القوة:
- أورانوس: خافت ويتطلب تلسكوبًا عالي القوة، ويمكن رؤيته حتى الصباح الباكر.
- نبتون: خافت بشكل مماثل ويغرب في وقت مبكر من المساء، حوالي منتصف الليل.
ومع تزايد الاهتمام العام بالفضاء، وفقًا لخديجة، فإن الأحداث مثل مسيرة الكواكب "توفر فرصة عظيمة للتصوير الفلكي، وتعزز التواصل التعليمي لتعميق الاهتمام بدراسات الكواكب واستكشاف الفضاء".
هل سيؤثر عرض الكواكب على الطقس على الأرض؟ لا. نظرًا لأنه مجرد تجربة بصرية ولأن الكواكب ليست في خط مستقيم فعليًا، فإن العرض ليس له أي تأثير على طقس الأرض أو المد والجزر أو عمليات الأقمار الصناعية أو أي مهام فضائية.