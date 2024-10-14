أمطار غزيرة متوقعة وفيضانات ساحلية بسبب المنخفض المداري
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاحتمال زيادة هطول الأمطار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية، حيث تشير البيانات الأولية إلى تأثيرات محتملة من منخفض استوائي يتشكل في بحر العرب. وتتوقع السلطات أمواجًا هائجة وفيضانات في مياه البحر في بعض المناطق الساحلية.
وفي الأسبوع الماضي، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، السكان من احتمال تشكل منخفض مداري في بحر العرب هذا الأسبوع، حيث يراقبون وجود نظام ضغط منخفض.
واستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية والأمطار الأخيرة التي شهدتها الدولة، اتخذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خطوة استباقية، حيث عقدت اجتماعاً حاسماً مع فريق التقييم المشترك لتقييم التأثيرات المحتملة للظروف الجوية القاسية في بحر العرب. وكان التركيز على ضمان جاهزية الدولة وسلامتها.
وقامت السلطات بتحليل البيانات الأولية، والتي أشارت إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة ستؤثر في المقام الأول على دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل غير مباشر.
واستعرضت الجهات خلال الاجتماع سبل تعزيز الجاهزية لمواجهة أي تطورات خلال الظروف الجوية القاسية من خلال رصد وتتبع مساراتها واتجاهاتها.
وفي حال تدهور الأحوال الجوية، ستعلن الجهات المعنية عن إرشادات السلامة عبر القنوات الرسمية في الإمارات، وحثت المواطنين والمقيمين على متابعة تقارير الطقس والالتزام بالتحذيرات لضمان السلامة.
على مدار الأسبوع الماضي، شهدت بعض مناطق الإمارات هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد وفيضانات في الوديان. وفي الفجيرة ورأس الخيمة، تدفقت الشلالات من الجبال، وفاضت الأودية.
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين من تشكل منخفض جوي جنوب بحر العرب بالقرب من الساحل الغربي للهند، ومن المتوقع أن يتحرك نحو وسط بحر العرب ويزداد عمقا يومي 14 و15 أكتوبر.
قررت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في سلطنة عمان تفعيل المركز الوطني لإدارة الطوارئ والقطاعات واللجان الفرعية في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وذلك في أعقاب المنخفض المداري. وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتأثر هذه المناطق بالحالة المدارية.
ورفعت اللجنة مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي آثار ناتجة عن ذلك، وحثت جميع المواطنين والمقيمين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، واستقصاء المعلومات من المصادر الرسمية مع الالتزام بالإرشادات المقدمة.
الطقس في الأيام المقبلة
وتتوقع هذه الظروف الممطرة أن تبدأ مع بدء موسم الأمطار "الوسمي" في الإمارات العربية المتحدة في منتصف أكتوبر وتستمر حتى السادس من ديسمبر. ويمثل هذا التحول بداية الأشهر الأكثر برودة، والتي تجلب معها أولى علامات الشتاء.
وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع تزايد فرص هطول الأمطار في المناطق الشرقية. كما أشارت التوقعات إلى أن الأمطار التي تهطل في الأجزاء الشرقية من البلاد أمر طبيعي في هذا الوقت من العام. وفي حين تستمر الأمطار خلال الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تهدأ يوم الثلاثاء.
إن أنماط الرياح في بحر العرب، والتي تدور عادة في اتجاه عقارب الساعة خلال فصل الصيف وتجلب الأمطار الموسمية إلى الساحل الغربي للهند، تمر الآن بحالة انتقالية قبل التحول الكامل إلى تدفق عكس اتجاه عقارب الساعة. ويشير هذا التحول الكبير إلى نهاية موسم الرياح الموسمية وبداية محتملة لأمطار الشتاء في مناطق مثل الصومال في القرن الأفريقي.