أمطار غزيرة متوقعة وفيضانات ساحلية بسبب المنخفض المداري

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع تزايد فرص هطول الأمطار في المناطق الشرقية. كما أشارت التوقعات إلى أن الأمطار التي تهطل في الأجزاء الشرقية من البلاد أمر طبيعي في هذا الوقت من العام. وفي حين تستمر الأمطار خلال الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تهدأ يوم الثلاثاء.