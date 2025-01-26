الإمارات: تحذيرات من الضباب وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأحد، تنبيها باللونين الأحمر والأصفر لتحذير السكان من تشكل الضباب في بعض مناطق الدولة.
وعموما يكون الطقس نهارا صحوا إلى غائم جزئيا، ويصبح غائما ليلا وصباح الإثنين فوق الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
ألق نظرة على الخريطة التالية التي توضح المناطق المتأثرة بالضباب:
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 27 درجة مئوية، كما من المتوقع أن ترتفع إلى 23 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
كما قد تصل درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية في أبوظبي، و16 درجة مئوية في دبي، و8 درجات مئوية في المناطق الداخلية.
ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 30 و85% في أبوظبي وبين 35 و85% في دبي.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.