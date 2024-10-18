الإمارات: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة

وتتوقع الهيئة أن تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 39 درجة مئوية في المناطق الداخلية، و38 درجة مئوية في أبوظبي، و37 درجة مئوية في دبي.