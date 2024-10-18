الطقس
الإمارات: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة
قد تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، هطول أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية من الإمارات، الجمعة، مع تشكل بعض السحب الركامية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة مما قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
وتتوقع الهيئة أن تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 39 درجة مئوية في المناطق الداخلية، و38 درجة مئوية في أبوظبي، و37 درجة مئوية في دبي.
ومن المتوقع أن يصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية.