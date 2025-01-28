الطقس
الإمارات: ارتفاع درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً غداً
سيؤدي هذا الارتفاع في الزئبق إلى ظروف رطبة بحلول ليلة الأربعاء وصباح الخميس
يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس يوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020 غائما إلى غائم جزئيا، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وبينما تشهد البلاد درجات حرارة شتوية باردة مؤخرًا، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا يوم الأربعاء.
ويؤدي هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى أجواء رطبة ليلة الأربعاء وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الداخلية.
ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 40 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة.
ويكون البحر متوسطا، مضطربا أحيانا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.