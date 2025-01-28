الإمارات: ارتفاع درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً غداً

ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 40 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة.