الإمارات: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأجواء غائمة
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في الإمارات اليوم غائما إلى غائم جزئيا.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية أيضًا عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية.
وتهب على البلاد رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، إلى 25 درجة مئوية خلال النهار و12 درجة مئوية في الليل. أما في دبي، فستكون درجات الحرارة أقل بدرجتين مئويتين عند 23 درجة مئوية خلال النهار و14 درجة مئوية في الليل.
وتشهد الشارقة ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية خلال النهار و14 درجة مئوية في الليل.