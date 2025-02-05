الإمارات: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأجواء غائمة

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، إلى 25 درجة مئوية خلال النهار و12 درجة مئوية في الليل. أما في دبي، فستكون درجات الحرارة أقل بدرجتين مئويتين عند 23 درجة مئوية خلال النهار و14 درجة مئوية في الليل.