الأرصاد : العاصفة الترابية برأس الخيمة لا تصنف كإعصار

وفي بيان أرسل إلى صحيفة خليج تايمز، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية: "لقد جذبت العاصفة الترابية التي تشكلت أمس الكثير من الاهتمام، خاصة مع تداول مقاطع الفيديو والصور، والتي ربما جعلتها تبدو وكأنها إعصار. ومع ذلك، فهي مختلفة عن الإعصار".