الأرصاد : العاصفة الترابية برأس الخيمة لا تصنف كإعصار
أوضح المركز الوطني للأرصاد، يوم الخميس، أن العاصفة الدوارة التي ظهرت يوم الأربعاء (23 أكتوبر)، في منطقة الخضيرة برأس الخيمة، "تختلف عن الإعصار، ولا تصنف ضمن الظواهر الجوية الخطيرة".
وفي بيان أرسل إلى صحيفة خليج تايمز، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية: "لقد جذبت العاصفة الترابية التي تشكلت أمس الكثير من الاهتمام، خاصة مع تداول مقاطع الفيديو والصور، والتي ربما جعلتها تبدو وكأنها إعصار. ومع ذلك، فهي مختلفة عن الإعصار".
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الإعصار القمعي ليس قوياً مثل الإعصار الذي يسبب الضرر.
وأوضح المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة أن "الإعصار القمعي الأرضي يشبه الخرطوم المائي، حيث يتشكل كلاهما من الأرض (أو الماء) حتى السحابة"، وأضاف: "من الصعب رصد الأعاصير الأرضية والمائية بالرادار لأنها منخفضة وصغيرة الحجم وضعيفة".
شاهد الفيديو أدناه:
ولذلك، يعتمد المركز الوطني للأرصاد عادة على التقارير العامة لتسجيل حدوثها.
وأضاف المركز: "يتكون الإعصار القمعي الأرضي من تلاقي كتلتين هوائيتين مختلفتين، ولكل منهما خصائص فيزيائية مميزة، ووجود دوران رأسي بالقرب من الأرض، ونتيجة لذلك يكون الإعصار القمعي الأرضي ضعيفاً ويستمر لفترة قصيرة، وفي بعض الأحيان يكون مصحوباً برياح قوية ترفع الغبار والرمال إلى الهواء".
إن الإعصار الأكثر عنفاً "يتشكل عادة بسبب تيار تصاعدي دوار داخل عاصفة رعدية، في حين يتشكل الإعصار القمعي الأرضي عندما تكون العاصفة الرعدية في أوائل مراحل التطور".
ورصدت مقاطع فيديو بثها المركز الوطني للأرصاد، يوم الأربعاء، هبوب رياح عملاقة تشبه الأعاصير في مدينة كلباء بإمارة رأس الخيمة، كما شوهدت أمطار غزيرة تهطل على المنطقة، وتشكلت سحب غبارية كثيفة في مختلف أرجاء المنطقة.
وشهدت بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة أيضاً عاصفة رعدية شديدة يوم الأربعاء، ولجأت السلطات إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير السكان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.