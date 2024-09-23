االإمارات: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الرطوبة
يتوجب على سكان دولة الإمارات البدء في الاستعداد للتقلبات الجوية غير المتوقعة، والتي تميز فترة الانتقال إلى فصل الخريف.
وقال الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ في المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن التغيرات في الضغط الجوي أو أنماط الرياح يمكن أن تؤدي إلى تغير الطقس بشكل غير متوقع.
في حين أن التوقعات تقدم تنبؤات عامة، فإن الظواهر المحلية مثل الجبال أو المسطحات المائية يمكن أن تخلق مناخات محلية.
وفي مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز يوم الاثنين، قال: "تتميز فترة الانتقال بتغيرات سريعة ودراماتيكية في الطقس خلال الخريف والتي تحدث أيضًا خلال الربيع. على سبيل المثال، قد تستمتع بطقس مستقر اليوم، فقط لتجد أن اليوم التالي يجلب تحولات سريعة إلى ظروف غير مستقرة. يمكن أن يؤدي هذا إلى غطاء غائم مفاجئ وأمطار بعد يوم جاف ".
انخفاض في درجات الحرارة وزيادة الضباب
وأشار أيضاً إلى أن هناك منظومة ضغطية تتقدم من الشمال مصحوبة بالرياح.
وأضاف حبيب "بالإضافة إلى ذلك، يمتد نظام الضغط المنخفض من الغرب، مما يجلب الرطوبة إلى الهواء. ومن المتوقع أن تتشكل السحب الحملية فوق الإمارات. وسترتفع مستويات الرطوبة تدريجياً، مما يزيد من احتمالية تشكل الضباب، خاصة في الليل وفي الصباح الباكر، وخاصة في المناطق الساحلية. ونتيجة لذلك، تكون فرصة تكوين الضباب أعلى من الصيف".
ويعتبر شهر سبتمبر هو الشهر الأخير من فصل الصيف حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض خاصة أثناء الليل والنصف الثاني من الشهر.
حدث الاعتدال الخريفي رسميًا في 22 سبتمبر عند الساعة 4.44 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما كانت الشمس متعامدة مباشرة مع خط الاستواء، مما أدى إلى تساوي ضوء الشمس في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.
والميزة الأكثر بروزاً في الاعتدال الربيعي هي أن الليل والنهار متساويان تقريباً في الطول. ويحدث هذا لأن الشمس تعبر خط الاستواء السماوي وتتحرك جنوبًا. وبعد الاعتدال الربيعي، تبدأ الأيام في أن تصبح أقصر مع اقترابنا من الشتاء.
وقد تم الإعلان عن نهاية ذروة الصيف من خلال رؤية نجم سهيل في 24 أغسطس، والذي يشار إليه غالباً باسم "نجم اليمن". وبمجرد ملاحظة النجم، تحدث فترة انتقالية مدتها 40 يومًا يتحول خلالها الطقس من الحرارة الشديدة إلى درجات حرارة أكثر برودة. وتسمى هذه المرحلة عادةً "الصفرية".
"في هذا الشهر (نهاية سبتمبر)، لا تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد. بدلاً من ذلك، بين سبتمبر ونوفمبر، هناك انخفاض متوسط بنحو خمس درجات. حاليًا، تتراوح درجات الحرارة من 42 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية. بحلول أكتوبر، ستنخفض بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات، ليصل النطاق إلى 38 درجة مئوية إلى 42 درجة مئوية. في نوفمبر، ستنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر إلى حوالي 35 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية،" قال حبيب.
وارتفعت الرطوبة النسبية هذا الشهر بشكل طفيف مقارنة بشهر أغسطس، خاصة في النصف الثاني منه، حيث بلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، مما يؤدي إلى ارتفاع احتمالات تشكل الضباب في مناطق مختلفة من الدولة.
وفي الوقت نفسه، يضعف تأثير المنخفض الهندي الموسمي تدريجياً، فيما تتأثر الدولة حالياً بمنخفضات حرارية صحراوية فوق شبه الجزيرة العربية، مصحوبة برياح قوية نسبياً، تؤدي أحياناً إلى عواصف ترابية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
وأضاف حبيب "في المناطق الشمالية والشرقية، هناك احتمال لتشكل سحب ركامية رعدية، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار والعواصف الرعدية. وقد يمتد ذلك إلى المناطق الداخلية، مع تفاوت شدة الأمطار".
وأوضح حبيب أن هذا يتوافق مع "مناخ" الإمارات العربية المتحدة، في إشارة إلى أنماط الطقس طويلة الأمد في منطقة محددة، وليس التوقعات قصيرة الأمد، التي لا تظهر حالياً أي أمطار على مدى الأيام الخمسة المقبلة.
وأضاف الخبير المخضرم في الأرصاد الجوية: "تسيطر الرياح الجنوبية الشرقية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتتحول إلى شمالية غربية في فترة ما بعد الظهر والمساء بسبب دوران النسيم الأرضي".