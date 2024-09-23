االإمارات: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الرطوبة

وقال الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ في المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن التغيرات في الضغط الجوي أو أنماط الرياح يمكن أن تؤدي إلى تغير الطقس بشكل غير متوقع.

في حين أن التوقعات تقدم تنبؤات عامة، فإن الظواهر المحلية مثل الجبال أو المسطحات المائية يمكن أن تخلق مناخات محلية.

وفي مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز يوم الاثنين، قال: "تتميز فترة الانتقال بتغيرات سريعة ودراماتيكية في الطقس خلال الخريف والتي تحدث أيضًا خلال الربيع. على سبيل المثال، قد تستمتع بطقس مستقر اليوم، فقط لتجد أن اليوم التالي يجلب تحولات سريعة إلى ظروف غير مستقرة. يمكن أن يؤدي هذا إلى غطاء غائم مفاجئ وأمطار بعد يوم جاف ".