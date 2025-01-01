أمطار متوقعة وانخفاض كبير في درجات الحرارة مع بداية 2025

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها عن هبوب رياح شمالية غربية نشطة وقوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، ومن المتوقع أن يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا، ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام في الخليج العربي، ويسري هذا التنبيه من الساعة 8 من صباح الأربعاء حتى الساعة 8 من صباح الجمعة 3 يناير 2025.