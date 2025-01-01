أمطار متوقعة وانخفاض كبير في درجات الحرارة مع بداية 2025
في اليوم الأول من عام 2025، سيشهد سكان الإمارات طقساً غائماً جزئياً إلى غائم، خاصة على المناطق الشمالية والساحلية، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.
وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة، تنشط أحيانا خاصة فوق البحر، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار داخل البلاد وانخفاض مدى الرؤية في بعض المناطق.
ويشهد الخليج العربي حالة بحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، في حين يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الاضطراب خلال النهار ويصبح مضطربا في وقت متأخر من الليل.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها عن هبوب رياح شمالية غربية نشطة وقوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، ومن المتوقع أن يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا، ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام في الخليج العربي، ويسري هذا التنبيه من الساعة 8 من صباح الأربعاء حتى الساعة 8 من صباح الجمعة 3 يناير 2025.
وينصح السكان والبحارة بتوخي الحذر بسبب الرياح القوية وظروف البحر الصعبة.