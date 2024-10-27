الطقس
أمطار وانخفاض درجات الحرارة اليوم
ستكون الرياح قوية أحيانا فوق البحر مثيرة للغبار
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
وبشكل عام يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا، وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا، ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح الاثنين في بعض المناطق الداخلية.
وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة وقوية أحيانا على البحر مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.
وتهبط درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 36 درجة مئوية في المناطق الداخلية، بينما تصل إلى 34 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ومن المتوقع أن تصل مستويات الرطوبة إلى 15% في المناطق الجبلية من الإمارات، و90% في المناطق الساحلية.