أمطار وانخفاض درجات الحرارة اليوم

وتهبط درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 36 درجة مئوية في المناطق الداخلية، بينما تصل إلى 34 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.