أمطار محتملة وتحذيرات من الضباب في الإمارات اليوم
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل إن الطقس اليوم سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مما يؤدي إلى إثارة الغبار خلال النهار.
وأصدرت الهيئة أيضًا تنبيهًا أحمر وأصفرا لأجزاء من الدولة، قائلة إن هناك "فرصة لتشكل الضباب مع تدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الداخلية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا يوم الثلاثاء".
وقد تم تسليط الضوء على المناطق في الخريطة أدناه:
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 30 درجة مئوية، كما من المتوقع أن ترتفع إلى 28 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ومع ذلك، قد تصل درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في أبوظبي، و19 درجة مئوية في دبي، و8 درجات مئوية في المناطق الداخلية.
ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب أو السحب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 15 و70% في أبوظبي، وبين 20 و70% في دبي.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.