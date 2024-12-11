أمطار محتملة وتحذيرات من الضباب في الإمارات اليوم

وأصدرت الهيئة أيضًا تنبيهًا أحمر وأصفرا لأجزاء من الدولة، قائلة إن هناك "فرصة لتشكل الضباب مع تدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الداخلية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا يوم الثلاثاء".