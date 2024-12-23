أمطار متوقعة ورياح نشطة في الإمارات
يتوقع بعض المقيمين في دولة الإمارات هطول أمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر، بحسب أحدث توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، مع ظهور السحب أحيانا على المناطق الشمالية والساحلية، مما يزيد من فرصة هطول الأمطار.
وتشهد البلاد هطول أمطار في الأيام الأخيرة، ومن المرجح أن تستمر حتى يوم عيد الميلاد، بحسب توقعات سابقة لهيئة الأرصاد الجوية.
في حين من المتوقع هطول الأمطار على بعض مناطق الدولة يوم الاثنين، إلا أن الطقس سيكون رطباً ليلاً ويستمر حتى صباح الثلاثاء، خاصة في بعض المناطق الداخلية.
وتهب على البلاد رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا فوق البحر، وتكون الرياح معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، وقد تشتد أحيانا لتصل إلى 40 كم/س خاصة فوق البحر.
ويشهد الخليج العربي أمواجاً قوية إلى معتدلة الاضطراب، في حين يكون بحر عمان خفيفاً، وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً باللون الأصفر لموجات قوية في المناطق الموضحة على الخريطة على النحو التالي: