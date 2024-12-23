أمطار متوقعة ورياح نشطة في الإمارات

ويشهد الخليج العربي أمواجاً قوية إلى معتدلة الاضطراب، في حين يكون بحر عمان خفيفاً، وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً باللون الأصفر لموجات قوية في المناطق الموضحة على الخريطة على النحو التالي: