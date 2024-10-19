أمطار متوقعة ودرجات حرارة تصل إلى 17 درجة في الجبال

يتوقع هطول أمطار في بعض المناطق الشرقية والغربية من الإمارات في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع مع احتمال تشكل السحب الركامية، في حين تكون السماء بشكل عام غائمة جزئيا إلى صافية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ويصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية.