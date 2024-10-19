الطقس
أمطار متوقعة ودرجات حرارة تصل إلى 17 درجة في الجبال
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد
يتوقع هطول أمطار في بعض المناطق الشرقية والغربية من الإمارات في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع مع احتمال تشكل السحب الركامية، في حين تكون السماء بشكل عام غائمة جزئيا إلى صافية.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ويصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 39 درجة مئوية في المناطق الداخلية، كما ستصل إلى 38 درجة مئوية في أبوظبي و39 درجة مئوية في دبي.