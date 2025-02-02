أمطار متوقعة وتنبيهات ملونة بسبب الضباب الكثيف
على الرغم من أن الطقس من المتوقع أن يكون غائما جزئيا وغائمة أحيانا على فترات في مختلف أنحاء الإمارات اليوم، إلا أن بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية من المرجح أن تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال النهار، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية في توقعاته أن هناك احتمالا أيضا لتجمد المياه فوق الجبال بحلول الصباح.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر في بعض أنحاء البلاد بسبب الضباب الكثيف. وحذر السكان من انخفاض الرؤية في بعض المناطق الغربية حتى الساعة 9.30 صباح اليوم الأحد.
كما سيكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح الإثنين في بعض المناطق الداخلية.
وتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/ساعة، وقد تصل أحيانا إلى 45 كم/ساعة، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار.
وتوقع أن يكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي ومعتدلاً مع السحب أحياناً في بحر عمان.
قد تشهد أبوظبي درجات حرارة قصوى تبلغ 25 درجة مئوية وحد أدنى يبلغ 14 درجة مئوية. وفي دبي، قد تصل درجات الحرارة القصوى إلى 26 درجة مئوية، في حين من المرجح أن تكون درجات الحرارة الدنيا 15 درجة مئوية.