أمطار متوقعة وتنبيهات ملونة بسبب الضباب الكثيف

على الرغم من أن الطقس من المتوقع أن يكون غائما جزئيا وغائمة أحيانا على فترات في مختلف أنحاء الإمارات اليوم، إلا أن بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية من المرجح أن تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال النهار، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.