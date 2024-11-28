أمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات
يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار في بعض مناطق الدولة، مع انخفاض في درجات الحرارة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حذرت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الجوية السابقة، السكان من العواصف الرملية والأمطار اعتباراً من اليوم وحتى الجمعة.
من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الغربية والشمالية والساحلية.
وتهب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تنشط أحيانا خاصة فوق البحر، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال في المناطق الداخلية، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.
ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يتحول إلى مضطرب أحياناً في المساء في بحر عمان.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر حيث من المتوقع أن يصل مستوى سطح البحر إلى 10 أقدام قبالة الساحل في الخليج العربي من الساعة 7 صباحًا يوم الخميس وحتى الساعة 7 صباحًا يوم الأحد.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 27 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وتتراوح مستويات الرطوبة بين 90% و15% في المناطق الداخلية، وتنخفض إلى 15% في المناطق الجبلية من البلاد.