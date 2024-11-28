أمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر حيث من المتوقع أن يصل مستوى سطح البحر إلى 10 أقدام قبالة الساحل في الخليج العربي من الساعة 7 صباحًا يوم الخميس وحتى الساعة 7 صباحًا يوم الأحد.