أمطار متوقعة وانخفاض الرؤية بسبب الغبار اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار على بعض المناطق الداخلية والجنوبية من الإمارات.

ويكون الطقس بشكل عام صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء في بعض المناطق الساحلية والغربية.