أمطار متوقعة وانخفاض الرؤية بسبب الغبار اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار على بعض المناطق الداخلية والجنوبية من الإمارات.
ويكون الطقس بشكل عام صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء في بعض المناطق الساحلية والغربية.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار والأتربة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وقد تنشط أحيانا وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق من هطول أمطار غزيرة ورعد بسبب تعرض الإمارات لمنخفض سطحي، ما يؤدي إلى هطول أمطار في بعض مناطق الدولة حتى الأربعاء، مجدداً التأكيد بأن الدولة ستتأثر بـ "كتلة هوائية باردة نسبيا في المستويات العليا" من 6 إلى 9 أكتوبر،
وتتراوح الرطوبة يوم الإثنين بين 20 و85 في المائة، في حين من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أبوظبي و39 درجة مئوية في دبي.
وإجمالاً، ستصل درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية كحد أدنى في الجبال، و41 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية.
وتكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة في الخليج العربي وبحر عمان.