أمطار متوقعة وأجواء مغبرة في الإمارات اليوم

ورغم احتمال هطول أمطار في بعض مناطق الإمارات يوم الأحد، إلا أن أغلب سكان الدولة يتوقعون أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة. وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من الممكن أن يكون الطقس مغبرا طوال اليوم.