الطقس
أمطار متوقعة وأجواء مغبرة في الإمارات اليوم
أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية.
يتوقع بعض سكان دولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار اليوم الأحد 22 ديسمبر، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية.
ورغم احتمال هطول أمطار في بعض مناطق الإمارات يوم الأحد، إلا أن أغلب سكان الدولة يتوقعون أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة. وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من الممكن أن يكون الطقس مغبرا طوال اليوم.
وتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مختلف أنحاء الدولة، تتحول إلى نشطة فوق البحر، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، ما يجعل الطقس لطيفاً على سكان الإمارات.
ويبقى البحر مضطرباً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان معتدلاً إلى مضطرب الموج طيلة اليوم.