أمطار متوقعة وأجواء غائمة جزئياً في الدولة اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار بعد الظهر، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويترافق هطول الأمطار مع تشكل بعض السحب الحملية باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، وتصل إلى 41 درجة مئوية في المناطق الداخلية.

وستصل مستويات الرطوبة إلى 90 في المائة في المناطق الساحلية، وإلى 15 في المائة في المناطق الجبلية.