أمطار متوقعة في الإمارات حتى نهاية الشهر
يتوقع هطول أمطار في بعض مناطق الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع انتقال البلاد إلى درجات حرارة أكثر برودة.
وحثت شرطة أبوظبي، السبت، السائقين على توخي الحذر وسط هطول الأمطار، والالتزام بحدود السرعة المتغيرة الموضحة على اللوحات. كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهاً باللون الأصفر، نشطًا من الساعة 1.30 ظهرًا إلى 8 مساءً، بسبب "الأمطار الرعدية والرياح والغبار" وفرصة تكوين السحب الحملية في بعض المناطق.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل هطول أمطار غزيرة خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر/أيلول الجاري، مع تشكل سحب ركامية شرقية وجنوبية وداخلية، كما من المتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن المتوقع خلال هذه الأيام ارتفاع نسبة الرطوبة مع ظهور الضباب والضباب خلال الصباح، كما يتوقع انخفاض درجات الحرارة. ومع حلول الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، انتهى فصل الصيف في الإمارات العربية المتحدة.
سجلت الأيام التي تلت الاعتدال انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث انخفضت إلى أقل من 40 درجة مئوية خلال النهار؛ حيث يمكن للسكان أن يشعروا بأشعة الشمس الصيفية القاسية التي تفسح المجال لطقس أكثر متعة مع هبوب رياح خفيفة من حين لآخر. ويمكن ملاحظة انخفاض درجات الحرارة بشكل خاص في الليل.
في حين تساوي مدة الليل والنهار بعد الاعتدال، فإن الليل سوف يصبح أطول تدريجيا مع تحرك البلاد نحو فصل الشتاء.
وكانت توقعات سابقة للمركز الوطني للأرصاد الجوية قد توقعت هطول أمطار خلال شهر سبتمبر، مع هبوب رياح نشطة محملة بالغبار أحيانا، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك نتيجة لضعف المنخفض الجوي الهندي الموسمي تدريجيا، والمنخفضات الجوية الصحراوية فوق شبه الجزيرة العربية.
لقد تم استخدام المشاهدات الفلكية منذ فترة طويلة للتنبؤ بتغير أنماط الطقس. يقول المثل العربي: "إذا طلع سهيل، برد الليل".
تميز نهاية ذروة الصيف بظهور نجم سهيل في 24 أغسطس، والمعروف أيضًا باسم "نجم اليمن".
وتقع البلاد حاليا في فترة "الصوفرية" - والتي تستمر 40 يوما بعد رصد النجم، عندما ينتقل الطقس بين ذروة الحرارة ودرجات الحرارة الباردة.
ومن المتوقع أن يستقر الطقس تدريجيا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعرف بفترة "الوسم"، حيث يبدأ فصل الشتاء البارد بعد 100 يوم من ظهور نجم سهيل.