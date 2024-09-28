أمطار متوقعة في الإمارات حتى نهاية الشهر

وحثت شرطة أبوظبي، السبت، السائقين على توخي الحذر وسط هطول الأمطار، والالتزام بحدود السرعة المتغيرة الموضحة على اللوحات. كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهاً باللون الأصفر، نشطًا من الساعة 1.30 ظهرًا إلى 8 مساءً، بسبب "الأمطار الرعدية والرياح والغبار" وفرصة تكوين السحب الحملية في بعض المناطق.