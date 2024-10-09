أمطار متوقعة في الإمارات اليوم وانخفاض درجات الحرارة

يتوقع هطول أمطار اليوم على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتأتي هذه الأمطار نتيجة لتشكل السحب الحملية فوق هذه المناطق، حيث شهدت الدولة خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار متفاوتة الشدة، خاصة باتجاه الإمارات الشمالية والجنوبية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق من هطول أمطار غزيرة ورعد بسبب تعرض الإمارات لمنخفض سطحي، ما تسبب في هطول أمطار في بعض مناطق الدولة حتى اليوم.