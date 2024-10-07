أمطار متوقعة في أبوظبي ودبي وارتفاع درجات الحرارة

ومن يوم 6 إلى 9 أكتوبر، ستتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بكتلة هوائية باردة نسبياً في الطبقات العليا، وتتراوح الرطوبة، يوم الإثنين، بين 20 و85 في المائة، فيما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تتحول إلى نشطة وتصل سرعتها في بعض الأحيان إلى 60 كم/ساعة.

وتكون الأمواج في الخليج العربي خفيفة إلى معتدلة، في حين يكون هناك مد وجزر خفيف في بحر عمان.