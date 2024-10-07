أمطار متوقعة في أبوظبي ودبي وارتفاع درجات الحرارة
من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات، اليوم الإثنين، صافياً إلى غائم جزئياً مع بداية أسبوع العمل، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
من المتوقع هطول أمطار على بعض المناطق مع تشكل سحب كثيفة على بعض المناطق الداخلية، في حين من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة قليلا.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن من المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي هطول أمطار متفاوتة الشدة اعتباراً من اليوم الإثنين 7 أكتوبر وحتى الأربعاء 9 أكتوبر. وحثت السلطات السكان على توخي الحذر أثناء التقلبات الجوية.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق من هطول أمطار غزيرة ورعد بسبب تعرض الإمارات لمنخفض سطحي يسبب هطول أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن يوم 6 إلى 9 أكتوبر، ستتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بكتلة هوائية باردة نسبياً في الطبقات العليا، وتتراوح الرطوبة، يوم الإثنين، بين 20 و85 في المائة، فيما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تتحول إلى نشطة وتصل سرعتها في بعض الأحيان إلى 60 كم/ساعة.
وتكون الأمواج في الخليج العربي خفيفة إلى معتدلة، في حين يكون هناك مد وجزر خفيف في بحر عمان.