الطقس
أمطار متوقعة بعد ظهر اليوم وانخفاض الحرارة في الإمارات
ومن المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا
من المتوقع أن يكون الطقس اليوم في الإمارات صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
يترافق هطول الأمطار مع تشكل السحب الحملية في المناطق الشرقية والشمالية بعد الظهر.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة باتجاه الغرب.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، وتصل إلى 41 درجة مئوية في المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تصل مستويات الرطوبة إلى 90 في المائة في المناطق الساحلية، وإلى 15 في المائة في الأجزاء الجبلية من البلاد.