أمطار متوقعة اليوم وتحذير من السباحة لاضطراب البحر
بينما يستمتع المقيمون في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة خلال عطلة اليوم الوطني، يبدو أن الطقس يتعاون مع دخول الموسم البارد مع انخفاض درجات الحرارة وفرصة هطول الأمطار في أجزاء من الدولة اليوم.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من الدولة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، اليوم الأحد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في وقت سابق فرص هطول أمطار خفيفة من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، محذرة السكان والزوار من الخروج خلال فترة الاحتفالات.
ويكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تنشط أحيانا خاصة فوق البحر، مما يسبب غبارا كثيفا على اليابسة.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر للبحر الهائج مع توقع أن تكون الظروف شديدة الاضطراب إلى هائج في الخليج العربي ومعتدلة إلى هائجة في بعض الأحيان في بحر عمان.
وحذرت السلطات السكان من الظروف الخطرة بالقرب من البحر، ونصحتهم بالامتثال لتعليمات السلطات. كما حثتهم على توخي الحذر في حالة ممارسة أنشطة خارجية في هذه المناطق الساحلية.
كما أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين والمقيمين من السباحة أو الغوص في البحر بسبب الظروف الجوية القاسية والامتناع عن الذهاب إلى البحر أو المشاركة في أي أنشطة بحرية.
وحثت الهيئة أيضًا الناس على متابعة التقارير الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية وتجنب نشر أي شائعات.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم إلى 9 درجات مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 25 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وتهبط مستويات الرطوبة إلى 15% في المناطق الجبلية، وتصل إلى 85% في المناطق الداخلية والساحلية من الإمارات.