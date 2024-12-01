أمطار متوقعة اليوم وتحذير من السباحة لاضطراب البحر

بينما يستمتع المقيمون في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة خلال عطلة اليوم الوطني، يبدو أن الطقس يتعاون مع دخول الموسم البارد مع انخفاض درجات الحرارة وفرصة هطول الأمطار في أجزاء من الدولة اليوم.