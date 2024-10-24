أمطار متوقعة اليوم وأجواء غائمة في المناطق الغربية

يتوقع استمرار هطول الأمطار اليوم على بعض المناطق، بعد أن ضربت عاصفة غبارية شبيهة بالإعصار والبرق أجزاء من الإمارات العربية المتحدة أمس.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار على المناطق الشرقية والغربية بسبب تشكل السحب الحملية فوق تلك المناطق، وذلك بعد توقعات سابقة بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس صحواً إلى غائم جزئياً، يتحول إلى غائم ليلا فوق المناطق الغربية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء رطبة خلال الليل وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، كما تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خلال النهار.

ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

وتهبط درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 41 درجة مئوية في المناطق الداخلية.

ومن المتوقع أن تصل مستويات الرطوبة إلى 15% في المناطق الجبلية من الإمارات، وتصل إلى 90% في المناطق الساحلية.