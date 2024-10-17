أمطار متوقعة اليوم مع انخفاض درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يصاحب الطقس الغائم بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية ويمتد إلى المناطق الداخلية والغربية مصحوبة بسقوط الأمطار، كما يتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط المويج أحيانا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 39 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وأن يصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية من الإمارات.