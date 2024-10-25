أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام وغائما أحيانا، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس رطبا ليلا وصباح السبت فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.