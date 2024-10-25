أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تشهد بعض مناطق شرق وغرب الدولة، الجمعة، هطول أمطار متفرقة، مع احتمال تشكل السحب.
إليكم خريطة نشرها المركز الوطني للأرصاد الجوية على موقع X وتظهر المناطق المتأثرة بالغيوم الحملية:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام وغائما أحيانا، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس رطبا ليلا وصباح السبت فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تصل مستويات الرطوبة إلى 15% في المناطق الجبلية من الإمارات، وتصل إلى 90% في المناطق الساحلية.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
وتهبط درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وتبلغ 37 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.