أمطار متفرقة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة غداً

وتهب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً فوق البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة.