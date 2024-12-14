أمطار متفرقة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة غداً
بينما يستمتع السكان بعطلة نهاية أسبوع أخرى وفترة من درجات الحرارة الباردة، هناك المزيد من الأخبار الجيدة مع انخفاض درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائما جزئيا وغائما أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية.
من المحتمل هطول الأمطار في بعض المناطق يوم الأحد ولكن من المتوقع أن تكون الظروف الرطبة ليلاً وتستمر حتى صباح يوم الاثنين.
وتهب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً فوق البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة.
ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومعتدلاً إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.
وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، سيكون الطقس في دبي لطيفا مع 25 درجة مئوية وانخفاض درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية في ليلة الأحد.
ومن المتوقع أيضًا أن تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي ظروفًا مماثلة مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية وانخفاضها إلى 17 درجة مئوية.