أمطار معتدلة بدبي وتنبيه برتقالي في الإمارات الأخرى
هطلت أمطار متوسطة على دبي، ظهر اليوم الاثنين، كما شهدت بعض مناطق الإمارات أمطاراً غزيرة وبعض حبات البرد.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون البرتقالي لتشكل السحب الحملية المصاحبة لهطول الأمطار، على أن يستمر التنبيه حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.
وفي وقت سابق من اليوم، هطلت أمطار على بعض مناطق الدولة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار اليوم على بعض المناطق الداخلية والجنوبية من الإمارات.
شاهد هذه الفيديوهات للأمطار المعتدلة التي هطلت على دبي بعد ظهر اليوم:
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أرسلت إدارة الأرصاد الجوية أيضًا تنبيهاً إلى السكان بشأن هطول أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من رأس الخيمة. وعادت الحياة إلى الوادي الواقع في الإمارة الشمالية حيث تسببت الأمطار في تدفق الشعاب المرجانية في غليلة.
شاهد الفيديو هنا كما شاركه مركز العاصفة:
شاهد هذا الفيديو للأمطار وبعض البرد التي ضربت بعض مناطق البلاد اليوم كما نشره مركز العواصف:
وتصاحب الأمطار اليوم رياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر فوق بعض المناطق الشرقية والشمالية.
وشهد سكان مناطق الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، الأحد، هطول أمطار ورذاذ خفيف، فيما تساقطت حبات برد صغيرة على طريق الذيد في الشارقة.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في هذه الإمارات الشمالية.
وتأتي الظروف الماطرة التي شهدها السكان في مختلف أنحاء الإمارات، بعد أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن المتوقع هطول هذه الأمطار المتفرقة مع دخول البلاد مرحلة انتقالية نحو درجات حرارة أكثر برودة حيث أن الاعتدال الخريفي الذي حدث في 22 سبتمبر يمثل نهاية الصيف في الإمارات العربية المتحدة.