أمطار معتدلة بدبي وتنبيه برتقالي في الإمارات الأخرى

وتصاحب الأمطار اليوم رياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر فوق بعض المناطق الشرقية والشمالية.