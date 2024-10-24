أمطار غزيرة وبرد في أبوظبي حتى الجمعة
بعد المشهد المذهل للسحب العملاقة المغبرة التي تم تصويرها وهي تدور عبر الصحراء والطرق في كلباء برأس الخيمة يوم الأربعاء، يمكن للمقيمين توقع هطول الأمطار والبرد في أبو ظبي اليوم الخميس.
وحذرت السلطات في أبوظبي المواطنين من هطول أمطار متفاوتة الشدة بدءاً من الخميس 24 أكتوبر وحتى الجمعة 25 أكتوبر. وتشير توقعات الطقس إلى أن مناطق مختلفة في العاصمة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة في مناطق معينة.
وقال الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ في المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، تتمثل في تواجد مزيج من الهواء الرطب القادم من بحر العرب، ونظام ضغط منخفض ضعيف، وكتلة هوائية باردة نسبياً، مما يؤدي إلى تشكل السحب الحملية في مناطق متفرقة، مع احتمال هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة.
وقال الخبير في الأرصاد الجوية، إن "البلاد ستتأثر برياح شمالية غربية اعتباراً من يوم السبت". وفي تفسيره للتحولات الجوية السريعة في الإمارات، قال الخبير: "هذا أمر طبيعي خلال فصل الخريف، حيث يمكن أن تتغير الظروف بسرعة من مستقرة إلى غير مستقرة".
حالة الطقس المتوقعة
أبوظبي: من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق الداخلية، كما من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة مصحوبة بغطاء من السحب.
العين: من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق، وهبوب رياح نشطة إلى قوية، مع احتمال سقوط حبات البرد الصغيرة.
الظفرة: تتفاوت شدة الأمطار باختلاف المناطق، مع هبوب رياح نشطة إلى قوية، واحتمال تساقط حبات البرد الصغيرة.
وحثت شرطة أبوظبي السائقين على اتباع إرشادات القيادة الآمنة وتجنب المخاطرة أثناء الظروف الجوية السيئة، وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية على أهمية الالتزام بممارسات القيادة الآمنة في ظل هطول الأمطار وتقلبات الطقس.
وتحث السلطات السائقين على الالتزام بحدود السرعة المحددة عند تفعيل أنظمة خفض السرعة والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى. كما يجب عليهم تجنب الكبح المفاجئ وخفض السرعة بشكل كبير عند الانعطاف لمنع الانزلاق، خاصة أثناء هطول الأمطار. وفي حالة انخفاض الرؤية بشكل كبير، يُنصح السائقين بالتوقف على جانب الطريق بأمان.
من الضروري أن يكون لديك حقيبة إسعافات أولية في متناول اليد في حالة وقوع أي حادث غير متوقع. يجب على السكان التأكد من توفر الإضاءة البديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
يُنصح السكان بشدة بتجنب الوديان. ومع احتمال هطول أمطار غزيرة، فمن المهم الابتعاد عن الوديان والمناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات.
ويتوجه العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة إلى الوديان للاستمتاع بالطقس البارد أو تصوير مقاطع فيديو للمناطق المغمورة بالمياه والسدود، دون أن يدركوا المخاطر المحتملة التي قد تترتب على ذلك. ولردع هذا السلوك المحفوف بالمخاطر، فرضت السلطات غرامة قدرها 1000 درهم إماراتي بالإضافة إلى ست نقاط سوداء على السائقين الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة.
ويعاقب القانون كل من يدخل الأودية المغمورة بالمياه، بغض النظر عن درجة خطورتها، بغرامة مالية قدرها 2000 درهم، و23 نقطة سوداء، ومصادرة مركباته لمدة 60 يوماً.
إن عرقلة الجهات المختصة لإدارة حركة المرور، أو إعاقة مركبات الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ أو الكوارث أو هطول الأمطار الغزيرة - بما في ذلك في الوديان المغمورة - ستؤدي إلى غرامة قدرها 1000 درهم، وأربع نقاط سوداء، ومصادرة المركبة لمدة 60 يومًا.