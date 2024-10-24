أمطار غزيرة وبرد في أبوظبي حتى الجمعة

وقال الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ في المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، تتمثل في تواجد مزيج من الهواء الرطب القادم من بحر العرب، ونظام ضغط منخفض ضعيف، وكتلة هوائية باردة نسبياً، مما يؤدي إلى تشكل السحب الحملية في مناطق متفرقة، مع احتمال هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة.