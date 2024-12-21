أمطار غزيرة محتملة في أبوظبي ودبي يوم عيد الميلاد

إذا كنت تنوي الخروج في الهواء الطلق في يوم عيد الميلاد، فعليك أن تكون مستعدًا لاحتمال هطول أمطار، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في أبوظبي ودبي. كما قال أيضًا إن هناك "احتمالية لهطول أمطار" على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.