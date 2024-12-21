أمطار غزيرة محتملة في أبوظبي ودبي يوم عيد الميلاد
رغم أن المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يتمكنوا من الاستمتاع بـ "عيد الميلاد الأبيض"، فإن انخفاض درجات الحرارة بالتأكيد يجعل الطقس أكثر متعة لجميع أنواع الأنشطة.
مع بدء موسم الأعياد وخروج الأطفال من المدرسة، تخطط العائلات للقيام بأنشطة احتفالية متعددة - سواء كان ذلك التوجه إلى الأسواق الشتوية الخارجية أو مجرد الاستمتاع بالوقت العائلي في الحديقة.
بالنسبة لجميع أولئك الذين يخططون للأنشطة الخارجية في عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد، إليكم ملخصًا كاملاً للظروف الجوية المتوقعة في جميع أنحاء البلاد.
الطقس في ليلة عيد الميلاد في الإمارات
يتوقع السكان أجواءً غائمة جزئيًا إلى صافية في ليلة عيد الميلاد. إذا كنت متجهًا إلى جزيرة أو نحو المناطق الساحلية للاحتفال، فاحمل معك مظلة، فهناك احتمالية لهطول الأمطار.
ستصل درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية في أبوظبي و25 درجة مئوية في دبي، ولكنها ستنخفض أيضًا إلى 16 درجة مئوية في كلتا الإمارتين. إذا كنت متجهًا إلى الجبال، فكن مستعدًا للطقس البارد حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية.
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.
وتهب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
الطقس في يوم عيد الميلاد في الإمارات
إذا كنت تنوي الخروج في الهواء الطلق في يوم عيد الميلاد، فعليك أن تكون مستعدًا لاحتمال هطول أمطار، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في أبوظبي ودبي. كما قال أيضًا إن هناك "احتمالية لهطول أمطار" على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى في أبوظبي ودبي بين 24 درجة مئوية و16 درجة مئوية، كما يسود طقس رطب ليلاً وصباح الخميس في بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب.
وتهب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.