أمطار غزيرة متوقعة في الإمارات

ومن الاثنين إلى الأربعاء يطرأ انخفاض على مدى الرؤية الأفقية، مع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.