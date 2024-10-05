أمطار غزيرة متوقعة في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة منخفضا جويا سطحيا يتسبب في هطول أمطار غزيرة. وتتأثر الدولة خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بكتلة هوائية باردة نسبيا في الطبقات العليا من سطح الأرض.
خلال هذه الأيام، ستشهد الإمارات "امتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض جوي علوي من الجنوب وامتداد منخفض جوي علوي آخر من الشمال"، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
إليكم صورة مرئية نشرتها الهيئة الوطنية للإعلام:
ماذا يعني هذا بالنسبة للطقس؟
وبما أن هذه المجالات الضغطية تتجمع مع وجود الجبال باتجاه الشرق، والكتلة الهوائية الباردة على ارتفاعات معينة، فمن المرجح أن تتشكل السحب الحملية.
ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية.
ومن المتوقع هطول أمطار شرقاً يوم الأحد، ومن الإثنين إلى الأربعاء يصاحبها البرق والرعد هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق الدولة.
ومن الاثنين إلى الأربعاء يطرأ انخفاض على مدى الرؤية الأفقية، مع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.