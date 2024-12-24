أمطار غزيرة متوقعة اليوم في الإمارات وتحذير من الضباب
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع فرصة لهطول الأمطار.
ومن المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم عيد الميلاد، وفقًا لتوقعات سابقة صادرة عن إدارة الأرصاد الجوية. ومن المتوقع هطول الأمطار مع بداية فصل الشتاء رسميًا في البلاد.
تم إصدار تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر للضباب في المناطق المميزة على الخريطة على النحو التالي:
في حين من المتوقع هطول الأمطار في بعض مناطق الدولة يوم الثلاثاء، إلا أن الطقس سيكون رطباً ليلاً ويستمر حتى صباح الأربعاء خاصة في بعض المناطق الداخلية.
وتهب على البلاد رياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وقد تشتد أحيانا لتصل إلى 35 كم/ساعة.
ويشهد الخليج العربي أمواجاً معتدلة إلى خفيفة الموج، في حين يكون بحر عمان خفيفاً.
كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل سكان الدولة من حالة عدم استقرار جوي حتى يوم الخميس المقبل، بسبب امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متقطعة على بعض المناطق الساحلية والجزر والمناطق الشمالية والشرقية، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة عموما.