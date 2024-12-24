أمطار غزيرة متوقعة اليوم في الإمارات وتحذير من الضباب

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل سكان الدولة من حالة عدم استقرار جوي حتى يوم الخميس المقبل، بسبب امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متقطعة على بعض المناطق الساحلية والجزر والمناطق الشمالية والشرقية، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة عموما.