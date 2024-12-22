أمطار غزيرة تهطل في رأس الخيمة
شهدت بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار مساء الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز العواصف في 22 ديسمبر هطول أمطار في المنطقة الشمالية من البلاد.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار على الجزر، الأحد، وبعض المناطق الشمالية والساحلية.
وأظهر مقطع فيديو نشره مركز العواصف هطول أمطار غزيرة في رأس الخيمة، حيث تأثرت الطرق بشكل واضح بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وتسببت الأمطار في تشكل برك من المياه في الشوارع، وشوهدت السيارات وقد حجبت نوافذها بسبب شدة الأمطار.
شاهد الفيديو أدناه:
وشهدت طرق جبل الريس في رأس الخيمة أيضًا بعض الأمطار اليوم.
شاهد الفيديو أدناه:
وترافقت الأمطار مع حالة البحر الهائجة. كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر لظروف قاسية في بحر عمان حيث وصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام من الساعة 9 مساءً يوم الأحد حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين 23 ديسمبر. كما تم إصدار تنبيه باللون الأصفر للرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة.
كما أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين والمقيمين من السباحة أو الغوص في البحر بسبب الظروف الجوية القاسية والامتناع عن الذهاب إلى البحر أو المشاركة في أي أنشطة بحرية.
وحثت الهيئة أيضًا الناس على متابعة التقارير الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية وتجنب نشر أي شائعات.