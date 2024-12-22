أمطار غزيرة تهطل في رأس الخيمة

وترافقت الأمطار مع حالة البحر الهائجة. كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر لظروف قاسية في بحر عمان حيث وصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام من الساعة 9 مساءً يوم الأحد حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين 23 ديسمبر. كما تم إصدار تنبيه باللون الأصفر للرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة.