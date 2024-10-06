أمطار غزيرة تهطل على مناطق في الإمارات

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا وقد تصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة، كما سيكون الموج خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.

ونصحت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية السكان في الأجزاء الشرقية والشمالية من البلاد بالابتعاد عن المناطق المنخفضة لأن هذه المواقع معرضة للفيضانات المفاجئة.