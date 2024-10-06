أمطار غزيرة تهطل على مناطق في الإمارات
هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على بعض مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المركز الوطني للأرصاد الجوية والرصد الجوي، هطول أمطار على الساحل الشرقي للدولة.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت إدارة الأرصاد الجوية إن السكان يتوقعون هطول أمطار في بعض المناطق. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون البرتقالي لتشكل السحب الحملية المرتبطة بهطول الأمطار، ويستمر التنبيه حتى الساعة 8 مساءً اليوم.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية أمس أيضا من هطول أمطار غزيرة ورعد حيث ستشهد البلاد انخفاضا في الضغط السطحي مما يؤدي إلى هطول أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري بكتلة هوائية باردة نسبيا في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وخلال هذه الأيام ستمر الدولة بـ«امتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض جوي علوي من الجنوب وامتداد منخفض جوي علوي آخر من الشمال»، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
حذرت إدارة الأرصاد الجوية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، السكان من هطول أمطار في بعض مناطق البلاد.
شاهد الفيديو هنا كما شاركه NCM:
وشهدت المناطق الشرقية من البلاد أيضًا هطول أمطار غزيرة.
شاهد الفيديوهات هنا كما شاركها مركز العاصفة:
وبينما شهدت بعض أجزاء من البلاد بعض الأمطار اليوم، يمكن للسكان أن يتوقعوا ظروفاً رطبة ليلاً تستمر حتى صباح الاثنين فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وتتراوح الرطوبة بين 20 و90 في المائة، في حين من المتوقع أن تقتصر درجات الحرارة على 36 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا وقد تصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة، كما سيكون الموج خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.
ونصحت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية السكان في الأجزاء الشرقية والشمالية من البلاد بالابتعاد عن المناطق المنخفضة لأن هذه المواقع معرضة للفيضانات المفاجئة.
دعت شرطة الشارقة، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الأجواء الممطرة، كما حثت السائقين على تجنب السدود والمناطق المنخفضة كالوديان لضمان سلامتهم.