دبي تستيقظ على أمطار غزيرة: نصائح لقيادة آمنة

وشهد اليوم هطول أمطار متوسطة في مناطق رئيسية، بما في ذلك جزيرة النخلة وجبل علي وشارع حصة والمنطقة الصناعية بدبي ومطار آل مكتوم الدولي. ورافقت الأمطار نسائم شتوية خفيفة. وواجه المسافرون والعاملون في الهواء الطلق بعض الاضطرابات، حيث تطلبت الطرق المبللة مزيدًا من الحذر خلال ساعات الذروة الصباحية.