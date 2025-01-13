دبي تستيقظ على أمطار غزيرة: نصائح لقيادة آمنة
استيقظ سكان دبي صباح اليوم الاثنين على طقس غائم، حيث كانت السماء ملبدة بالغيوم مما يشير إلى يوم أكثر برودة. وتحول الطقس بسرعة حيث هطلت الأمطار على أجزاء مختلفة من الإمارة.
وشهد اليوم هطول أمطار متوسطة في مناطق رئيسية، بما في ذلك جزيرة النخلة وجبل علي وشارع حصة والمنطقة الصناعية بدبي ومطار آل مكتوم الدولي. ورافقت الأمطار نسائم شتوية خفيفة. وواجه المسافرون والعاملون في الهواء الطلق بعض الاضطرابات، حيث تطلبت الطرق المبللة مزيدًا من الحذر خلال ساعات الذروة الصباحية.
وحذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين من القيادة الآمنة واتباع قواعد المرور، ومن بين القواعد التي يجب على السائقين اتباعها أثناء هطول الأمطار:
قم بتشغيل المصابيح الأمامية ذات الشعاع المنخفض
التحقق من الفرامل بعد القيادة عبر المياه
الابتعاد عن الوديان والمناطق المغمورة بالمياه
تأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي تعمل
قم بالقيادة بشكل أبطأ وابتعد عن حافة الطريق
استخدم إعدادات الهواء الخارجي لإيقاف الضباب على الزجاج الأمامي
التحقق من تحديثات الطقس من المصادر الرسمية فقط
- شاهد هطول الأمطار في دبي
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطلت أمطار خفيفة أيضاً على بعض مناطق الشارقة وأبوظبي. وحثت شرطة أبوظبي السائقين على توخي الحذر بسبب الطقس الممطر والضباب، وخفضت السلطات حدود السرعة.
وفي الساعات الأولى من الصباح، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا تنبيهات حمراء وصفراء لتحذير سائقي السيارات من انخفاض الرؤية في بعض أجزاء البلاد.
ألقي نظرة هنا على المناطق المتأثرة بالضباب:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا نهارا، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب.
وتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجيا بعد الظهر، وتتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س، وقد تصل حتى 40 كم/س.
ويكون البحر متوسطا، يتحول تدريجيا إلى مضطرب بعد الظهر في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.