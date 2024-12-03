الطقس
أمطار خفيفة ودرجات حرارة منخفضة في الإمارات اليوم
تسود أجواء مناخية رطبة خلال الليل وصباح الأربعاء
في اليوم الأخير من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الإمارات العربية المتحدة، يتوقع السكان هطول أمطار خفيفة في بعض المناطق، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
من المتوقع أن يكون الطقس، الثلاثاء، غائما جزئيا بوجه عام، مع ظهور السحب على الجزيرة وبعض المناطق الساحلية.
وتستمر الأجواء الرطبة خلال الليل وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الداخلية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر متوسطا وقد يكون مضطربا أحيانا شمالا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
وتهبط درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، بينما تصل إلى 31 درجة مئوية في المناطق الداخلية من الإمارات.