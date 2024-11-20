أمطار خفيفة وأجواء غائمة جزئياً اليوم

ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في المناطق الداخلية، وقد تنخفض إلى 15% في الجبال، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و31 درجة مئوية في أبوظبي، وبين 23 و31 درجة مئوية في دبي.