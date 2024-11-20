الطقس
أمطار خفيفة وأجواء غائمة جزئياً اليوم
من المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في المناطق الداخلية، وقد تنخفض إلى 15% في الجبال.
من المتوقع، اليوم، سقوط أمطار خفيفة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، بسبب تشكل بعض السحب شرقاً.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا، مع رطوبة مرتفعة ليلا وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في المناطق الداخلية، وقد تنخفض إلى 15% في الجبال، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و31 درجة مئوية في أبوظبي، وبين 23 و31 درجة مئوية في دبي.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على الدولة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.