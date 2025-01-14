أمطار خفيفة متوقعة وتحذيرات من الضباب في الإمارات اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم على المناطق الشمالية والشرقية.
وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة اليوم، حيث هطلت أمطار متوسطة على مناطق رئيسية مختلفة في دبي، فيما شهدت أبوظبي بعض الأمطار الخفيفة.
وبشكل عام، من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب.
في ساعات الصباح الباكر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر في بعض أجزاء البلاد. ألق نظرة على الخريطة التالية لمعرفة المناطق المتضررة:
وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س، وقد تصل حتى 40 كم/س.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون البحر مضطرباً إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.