هطلت أمس أمطار متوسطة على مناطق مختلفة في دبي

الطقس أمطار خفيفة متوقعة وتحذيرات من الضباب في الإمارات اليوم من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب.