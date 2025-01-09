أمطار برأس الخيمة وأم القيوين وضباب كثيف بأبوظبي اليوم
بعد التحذير من الضباب الكثيف صباح الخميس، استيقظ سكان بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة على هطول أمطار. وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار في رأس الخيمة وأم القيوين.
وغطى ضباب كثيف مناطق واسعة من إمارة أبوظبي في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية، وعلى إثر ذلك تم تفعيل نظام تخفيض السرعات، وخفضها إلى 80 كم/ساعة في عدة مناطق من الإمارة.
وحثت شرطة أبوظبي السائقين على اتباع لوحات الطرق واللوحات الرقمية للحصول على معلومات محدثة، في حين تعمل شرطة أبوظبي بشكل نشط على تنبيه السائقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان ظروف سفر آمنة.
التقط صائدو الأمطار في الإمارات العربية المتحدة لقطات لتساقط حبات البرد في رأس الخيمة حوالي الساعة 6.50 صباحًا هذا الصباح. شاهد الفيديو أدناه:
بشكل عام، نتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا وغائما في مختلف أنحاء المنطقة، مع هطول أمطار متقطعة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية. وسوف يبرد الطقس تدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة طوال اليوم.
وبحلول الليل وحتى صباح الجمعة، من المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الداخلية. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الرؤية، خاصة في المناطق الداخلية.
وتسود رياح خفيفة إلى معتدلة طوال اليوم، تشتد أحيانا خاصة في المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الرياح في اضطراب البحر في الخليج العربي، في حين يظل بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج.
ونصحت المواطنين بتوخي الحذر خاصة في المناطق المعرضة لتشكل الضباب ومراقبة حالة البحر عند القيام بأي أنشطة بحرية.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية في الدولة، فيما تتراوح حول 23 درجة مئوية و24 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي.