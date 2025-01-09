أمطار برأس الخيمة وأم القيوين وضباب كثيف بأبوظبي اليوم

وغطى ضباب كثيف مناطق واسعة من إمارة أبوظبي في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية، وعلى إثر ذلك تم تفعيل نظام تخفيض السرعات، وخفضها إلى 80 كم/ساعة في عدة مناطق من الإمارة.