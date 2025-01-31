أمطارغزيرة وانخفاض درجات الحرارة في مناطق بالإمارات

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة، وتصل إلى 28 درجة مئوية في بعض المناطق، كما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي والشارقة وأبوظبي إلى 24 و25 و23 درجة مئوية على التوالي.