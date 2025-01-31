أمطارغزيرة وانخفاض درجات الحرارة في مناطق بالإمارات
يتوقع سكان بعض مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة 31 يناير، هطول أمطار غزيرة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ويكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض متوقع في درجات الحرارة.
ومن المتوقع أن يصبح الطقس رطبا خلال الليل وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وتهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة على البلاد، بسرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة، تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة.
ويكون البحر مضطرباً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يتحول أحياناً إلى مضطرب مع ظهور السحب في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة، وتصل إلى 28 درجة مئوية في بعض المناطق، كما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي والشارقة وأبوظبي إلى 24 و25 و23 درجة مئوية على التوالي.