أجواء مغبرة وغائمة جزئيا بالإمارات اليوم

من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، طقساً مغبراً مع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية، مع ظهور بعض السحب الركامية على بعض المناطق بعد الظهر.

ويكون البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

وتتراوح مستويات الرطوبة بين 85% و15% في المناطق الساحلية من البلاد، وترتفع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية في أبوظبي، و39 درجة مئوية في دبي.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، وتصل إلى 42 درجة مئوية في المناطق الداخلية.