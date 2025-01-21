أجواء مغبرة ورياح نشطة في الإمارات اليوم

وتهب رياح معتدلة إلى نشطة من الشمال الغربي، وتتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة، وقد تصل أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة، وقد تتسبب هذه الرياح القوية في إثارة الغبار والرمال في مختلف أنحاء البلاد.