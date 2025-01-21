الطقس
أجواء مغبرة ورياح نشطة في الإمارات اليوم
تهب رياح معتدلة إلى نشطة من الشمال الغربي وتتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة
يتوقع سكان دولة الإمارات أن يشهدوا طقسا مليئاً بالرياح والغبار اليوم الثلاثاء 21 يناير، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وتهب رياح معتدلة إلى نشطة من الشمال الغربي، وتتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة، وقد تصل أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة، وقد تتسبب هذه الرياح القوية في إثارة الغبار والرمال في مختلف أنحاء البلاد.
ويبقى الطقس في بعض مناطق الدولة، الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة في المناطق الشمالية.
ورغم تمتع البلاد بدرجات حرارة شتوية معتدلة، فمن المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة بحلول ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، خاصة في بعض مناطق الداخل.
ومن المتوقع أن يكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وهائجا أحيانا في بحر عمان.