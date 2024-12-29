أجواء معتدلة إلى غائمة جزئياً وارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة لطيفاً، مع أجواء غائمة جزئياً.
في حين تشهد البلاد درجات حرارة شتوية أكثر برودة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية في بعض المناطق، وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون الجو رطبًا بحلول ليلة الأحد وصباح الاثنين فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.
ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة قد يؤدي إلى تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وتهب على البلاد رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، وقد تشتد أحيانا لتصل إلى 35 كيلومترا في الساعة.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية في المناطق الداخلية من البلاد، وتصل إلى 29 درجة مئوية في هذه المناطق.
ويشهد الخليج العربي أجواء معتدلة إلى نشطة، في حين يكون بحر عمان خفيفا.