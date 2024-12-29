أجواء معتدلة إلى غائمة جزئياً وارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً

في حين تشهد البلاد درجات حرارة شتوية أكثر برودة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية في بعض المناطق، وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون الجو رطبًا بحلول ليلة الأحد وصباح الاثنين فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.