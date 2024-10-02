أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم
يتوقع أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، ومن المحتمل تشكل السحب الركامية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تؤدي هذه السحب إلى هطول أمطار محلية في بعض المناطق.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وصباح الخميس خاصة على المناطق الساحلية، كما يتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال النهار، ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 و38 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي، مع رطوبة تتراوح بين 60 إلى 80 في المائة.
ينبغي على سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الاستعداد للتغيرات الجوية السريعة في الأيام المقبلة مع استمرار فترة الانتقال.
بعد يومين من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في أجزاء مختلفة من البلاد، من المتوقع أن تكون الأمطار أقل كثافة لبقية الأسبوع، وستستمر في التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع انتقال الطقس تدريجيا من الخريف إلى الشتاء تتقلب درجات الحرارة بين الدفء والبرودة بسبب التسخين غير المتساوي لسطح الأرض، وخلال النهار قد توفر الشمس الدفء، بينما قد تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في الليل.