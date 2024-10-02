أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم

بعد يومين من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في أجزاء مختلفة من البلاد، من المتوقع أن تكون الأمطار أقل كثافة لبقية الأسبوع، وستستمر في التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع انتقال الطقس تدريجيا من الخريف إلى الشتاء تتقلب درجات الحرارة بين الدفء والبرودة بسبب التسخين غير المتساوي لسطح الأرض، وخلال النهار قد توفر الشمس الدفء، بينما قد تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في الليل.