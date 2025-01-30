أجواء غائمة وأمطار خفيفة متوقعة في شمال وشرق الإمارات

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة طقساً غائماً جزئياً إلى غائم مع تزايد السحب أحياناً فوق المناطق الشمالية والشرقية، وقد تؤدي منظومة الضغط المنخفض الضعيفة في الغلاف الجوي العلوي، إلى جانب امتداد منخفض الضغط السطحي من الشرق والضغط المرتفع من الغرب، إلى هطول أمطار خفيفة ليلاً.