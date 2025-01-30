الطقس
أجواء غائمة وأمطار خفيفة متوقعة في شمال وشرق الإمارات
ترتفع مستويات الرطوبة خلال الليل وحتى صباح الجمعة
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة طقساً غائماً جزئياً إلى غائم مع تزايد السحب أحياناً فوق المناطق الشمالية والشرقية، وقد تؤدي منظومة الضغط المنخفض الضعيفة في الغلاف الجوي العلوي، إلى جانب امتداد منخفض الضغط السطحي من الشرق والضغط المرتفع من الغرب، إلى هطول أمطار خفيفة ليلاً.
وترتفع نسب الرطوبة خلال الليل وحتى صباح الجمعة خاصة في المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وسيكون البحر مضطرباً في الخليج العربي، في حين من المتوقع أن يكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج.
توقعات درجات الحرارة:
المناطق الساحلية والجزر: الحد الأدنى لدرجات الحرارة 22 درجة مئوية والحد الأقصى 26 درجة مئوية؛ وقد تصل الرطوبة إلى 85%
المناطق الداخلية: الحد الأدنى 23 درجة مئوية والحد الأقصى 27 درجة مئوية (نهارًا)؛ قد تصل الرطوبة إلى 90٪