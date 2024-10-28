الطقس
أجواء صافية وانخفاض درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة ليلاً
تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في الجبال
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، صحوا إلى غائم جزئيا.
وتظهر السحب في أقصى شمال البلاد وقد تكون ركامية، ومن المتوقع أجواء رطبة خلال الليل وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فوق البحر، مثيرة للغبار والأتربة.
البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
وتهبط درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 36 درجة مئوية في المناطق الداخلية، و32 درجة مئوية في أبوظبي، و33 درجة مئوية في دبي.
ومن المتوقع أن تصل مستويات الرطوبة إلى 15% في المناطق الجبلية من الإمارات، و90% في المناطق الساحلية.