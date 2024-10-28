أجواء صافية وانخفاض درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة ليلاً

وتهبط درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 36 درجة مئوية في المناطق الداخلية، و32 درجة مئوية في أبوظبي، و33 درجة مئوية في دبي.