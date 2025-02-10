أجواء صافية إلى غائمة جزئياً اليوم في الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً باللون الأصفر اليوم الاثنين 10 فبراير، بسبب البحر الهائج والرياح النشطة التي تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وتهب في اتجاه الشمال الغربي.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن البحر في الخليج العربي سيكون هائجاً مع أمواج تصل إلى 7 أقدام حتى الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين. ويشير التنبيه الأصفر إلى ضرورة توخي الحذر عند المشاركة في الأنشطة الخارجية.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئيا، وفقا للهيئة.
وتتحول الأجواء إلى رطبة ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.
ومن المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومترا في الساعة، تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.
ويكون البحر مضطرباً صباحاً، ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.