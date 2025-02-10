أجواء صافية إلى غائمة جزئياً اليوم في الإمارات

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن البحر في الخليج العربي سيكون هائجاً مع أمواج تصل إلى 7 أقدام حتى الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين. ويشير التنبيه الأصفر إلى ضرورة توخي الحذر عند المشاركة في الأنشطة الخارجية.